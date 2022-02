Mayotte : 2021, "année de tous les records"

Pour la première fois en 2021, Mayotte a dépassé la barre des 10.000 naissances (10.560 exactement). Malgré un pic de décès au premier trimestre, deux fois plus important qu'en 2019 avant la crise sanitaire, le solde naturel reste colossal, avec près de 9.400 habitants en plus -hors solde migratoire.



Avec ces données, et alors que le recensement annuel doit commencer ce jeudi, la population s'établissait au 31 janvier à 299.350 habitants. Fin janvier, la barre des 300.000 habitants est atteinte, estime l'Insee. Cette croissance démographique est un record en France, mais aussi dans la zone. Avec une progression de 4% par an de la population, cette croissance est deux fois plus rapide qu'aux Comores ou à Madagascar, révèle l'institut de sondage.



Quant à la densité de population, estimée à près de 800 habitants au km², c'est la première de France après Paris et sa petite couronne."Sachant qu’avec la montagne, la mangrove, toutes les zones ne sont pas habitables, et qu'il faut noter l’absence de barre HLM", précise Bertrand Aumand, directeur de l'Insee Mayotte. Pour lui, cette natalité record est "un vrai souci car le territoire ne grandit pas et le nombre d’habitants au km² devient énorme".



Pourtant, malgré ces indicateurs qui "donnent le tournis", il se trouve des voix pour douter des chiffres. Un reportage de la chaîne pro russe RT News à Mayotte avance un chiffre de 600.000 habitants. Une"fake news", pour l'Insee. "La consommation de riz et d’huile est cohérente avec ce chiffre de 300.000", assure Loup Wolff, directeur régional Réunion-Mayotte, qui précise que le recensement tient compte de la population en situation irrégulière.



Seuls 3% des logements ne répondraient pas aux questionnaires. Et la plupart seraient occupés par des métropolitains. Les données de l'Insee sont donc, selon l'institut, "fiable". Même s'il "y a une marge d’erreur qui est difficile à évaluer".