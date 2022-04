Actu Ile de La Réunion Mayotte : 20 kg de résine de cannabis à destination de La Réunion interceptés

Un passager en direction de La Réunion a été intercepté avec plus de 20kg de résine de cannabis à l’aéroport de Mayotte. La perquisition à son domicile a permis de retrouver plus de 6.)000 euros en liquide. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 13 Avril 2022 à 11:00

Il a peut-être pris l’adage "plus c’est gros, plus ça passe" trop à la lettre. Un individu a été intercepté à l’aéroport de Pamandzi avec une importante quantité de résine de cannabis pour un vol à destination de La Réunion vendredi dernier.



Ce sont les agents de sûreté qui ont eu le nez creux en fouillant le sac à dos du passager. Après vérification des agents de la douane, c’e sont pas moins de 6,15kg que l’individu transportait. Mais les découvertes ne se sont pas arrêté là. Son bagage en soute contenait encore 14,105 kg de ce même produit.



Une enquête a donc été diligentée par la brigade territoriale autonome (BTA) de Pamandzi, appuyée par la section de recherche de Mamandzou. Lors de la perquisition à son domicile, les forces de l’ordre ont découvert 6150 euros. Le suspect a donc fini par avouer.



L’individu a été déféré lundi dernier à l’issue de sa garde à vue avant d’être placé en détention jusqu’à son procès le 13 juin prochain.





Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur