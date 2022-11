A la Une .. Mayotte : 20.000 étrangers reconduits à la frontière

Près de 20 000 étrangers en situation irrégulière ont été épinglés et reconduits à la frontière. C’est ce qui ressort du dernier bilan publié par la préfecture de Mayotte de ces dix derniers mois, concernant l’immigration clandestine. Des interpellations à terre, mais également en mer. Par L.S. - Publié le Samedi 19 Novembre 2022 à 07:14

Ces opérations ont permis d'arrêter 432 kwassas, soit 73% des kwassas détectés grâce notamment aux radars. Cela a aussi permis l'arrestation de près de 6.000 étrangers en situation irrégulière. Un chiffre en augmentation par rapport à l'année dernière à la même période et la saisie de 26.097 cartouches de cigarettes de contrebande d'une valeur d'au moins 854.000 euros.

C’est aussi 267 passeurs présentés devant la justice, 47 ont écopé de la prison ferme en plus d'une interdiction de territoire de 3 ans. C'est la même peine d'interdiction de territoire pour les 191 autres passeurs condamnés avec sursis. Ils ont été reconduits à la frontière.