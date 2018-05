Mayotte: 13 secousses sismiques en 24h

Pas moins de 13 secousses ont été enregistrées à Mayotte entre vendredi et samedi.



La plus forte était d’une magnitude de 4,5 et l’épicentre a été localisé à 55km à l’est de Mamoudzou.



Un événement cependant trop faible pour générer la moindre crainte de tsunami.



Cette série de petits séismes n’a pas causé de dégâts, et la préfecture affirme qu'l n’y a pas à craindre de tremblement de terre plus fort prochainement.