Mayotte : 12 demandeurs d’asile renvoyés au Sri Lanka

18 Sri-lankais étaient arrivés en bateau à Mayotte le 27 mai dernier. Leur demande d’entrer sur le territoire avait alors été refusée et ils avaient été placé en zone d’attente.



Après l’examen de leurs dossiers par l’Ofpra, six d’entre eux ont obtenu le droit d’entrer sur le territoire et ont pu formuler une demande d’asile. Les douze autres seront prochainement reconduits au Sri Lanka indique le JIR.