Maylis Barbe sacrée Miss Montagne 2018

Ce samedi soir a lieu l'élection de Miss Montagne 2018, organisée par l'association Rant' Dann Rond présidée par Fabienne Difernand.



C'est Maylis Barbe, candidate numéro 1, qui a remporté la couronne, faisant l'unanimité au sein du jury composé notamment de Mister Réunion Island, Miss Métisse Réunion et d'autres figures de la mode. Jenifer Cazeau a décroché le titre de première dauphine et Manin Bourgogne celui de 2ème dauphine.



Un sacre intervenu à l'issu d'un show d'ouverture sur le thème de la Casa de papel, d'un tableau folklorique et de défilés en tenues de ville et de soirée, ainsi qu'un passage oral. Ces tableaux présentés par les jeunes Montagnardes de 16 à 17 ans ont été chorégraphiés par Cassandra Legras. L'ambiance était au rendez-vous avec u n plateau artistique qui a mit le feu avec des groupes de danse tels que "Vijai's production N°1" "West Dance de Saint-Leu" .



Une belle année attend les jeunes lauréates du quartier de la Montagne. Leur prochaine grande scène se fera le samedi 10 novembre lors de l'élection Mister Réunion Island 2018 au Conservatoire de Saint-Benoit.