A la Une .. Maya Kamaty sort la "Meute"

"Meute", 2ème extrait de l'EP SOVAZ de Maya Pounia (Kamaty) et Marie Lanfroy (Saodaj) est à découvrir dès aujourd'hui. Par NP - Publié le Mardi 8 Mars 2022 à 14:32





Ce titre écrit et composé par les deux "dalones" Maya Pounia et Marie Lanfroy (Saodaj) nous emmène dans l'exploration d'une prise de parole au féminin.



Pour Maya, il est grand temps de trouver sa place, de ne plus avoir à se justifier et enfin, d'oser dire les choses telles qu'elles sont.

Mais parfois, on se sent seule et on ne trouve ni les mots, ni le courage d'affronter les obstacles du quotidien. C'est ce sentiment de solitude et d'éveil que Maya Kamaty souhaite aborder dans ce nouveau titre aux allures électro pop.



"Je voulais une atmosphère minimaliste, une esthétique pop avec un texte simple qui raconte nos parcours de femmes. Je suis une réunionnaise qui évolue dans la musique depuis 2012, et depuis mon premier album, j'ai le sentiment que mes pairs ne m'autorisent pas à grandir. On veut m'enfermer dans une case / cage".



Maya fait donc appel à Marie Lanfroy pour l'aider à trouver les mots et les mélodies justes. Ce texte porte tout le poids des paroles choisies et maîtrisées par les deux "compères".



Dans un fort élan de sororité, elles se retrouvent afin d'extirper le trop-plein : la difficulté pour une femme de s'affranchir du schéma patriarcal, le besoin de trouver des allié(e)s, des personnes de confiance pour discuter, travailler, avancer, mais aussi la nécessité de puiser leurs forces dans une prise de parole commune.



Le résultat en est une chanson à la fois efficace et profonde qui n'est pas sans rappeler la pop atmosphérique de Jeanne Added et l'univers sonore d'Aurora. "Nous formons une MEUTE qui n'a plus peur"



La session acoustique enregistrée avec 30 artistes réunionnaises regroupe 30 voix uniques, 30 parcours de vie, de femmes réunionnaises, unies par le texte … "Elles arrivent de partout (...) Entends-tu ?"



