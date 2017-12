Maya Bécéra, élue 1ère présidente du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes

Maya Bécéra est la première présidente du Conseil Communal des Enfants et des Jeunes de Saint-Paul. Elle a été élue ce samedi 9 décembre 2017 lors de la mise en place de ce CCEJ.



Lieu d’apprentissage de l’engagement individuel et collectif devant permettre de découvrir les valeurs de la démocratie, le Conseil communal des enfants et des jeunes composés d’élèves de 45 écoles publiques et privées de la commune, se veut une représentation de la jeunesse dans sa diversité.



L’environnement et la santé, l’éducation, la culture et le sport sont autant de sujets concernant la vie des quartiers sur lesquels vont se pencher ces jeunes conseillers.



"À travers le Conseil Communal des Enfants et des Jeunes, nous souhaitons développer le plus largement possible la démocratie participative et la citoyenneté", explique la municipalité.



Les vice-présidents sont Killian Basuyau, Célia Murcy et Théa Vallet.



Les décisions et actions pourront contribuer à améliorer le quotidien par la réalisation de projets concrets dans les quartiers.