Maxime Dupuy décroche la 3e place au Championnat de France des Rallyes

Le Réunionnais Maxime Dupuy termine à la troisième place de la finale du Championnat de France des Rallyes. Une performance exceptionnelle réalisée avec son copilote Zakaria Omarjee. Le duo est devancé par Kévin Bochatay et Stéphane Lefebvre qui avait participé au Tour Auto et qui a été sacré champion de France. Par NP - Publié le Dimanche 17 Octobre 2021 à 09:10

C'est sur une C3 Rallye 2 que Maxime Dupuy a accroché le podium grâce à la sortie de route de Denis Millet qui a poussé trop fort pour rattraper le favori et vainqueur, Stéphane Lefebvre.



Le Réunionnais était ému à l'arrivée de la finale du Championnat de France des Rallyes à Châteauroux. Accompagné de son copilote Zakaria Omarjee, la performance de Maxime Dupuy est à souligner.