Maximale la plus élevée du mois à Grand Fond, temps sec et agréable ces prochains jours

PREVISIONS POUR LA NUIT DU 30 SEPTEMBRE AU 1 OCTOBRE



En début de nuit des nuages transitent au Nord de la Réunion mais devraient demeurer au large.



De faibles entrées maritimes peuvent toucher temporairement l'Est et le Nord-Est avec quelques averses isolées possibles.



Mais la nuit est surtout calme avec un ciel peu nuageux à dégagé sur la majorité de l'île.



Les températures minimales sont douces, supérieures ou égales à 20° sur le littoral.





PREVISIONS POUR LE MARDI 01 OCTOBRE



Quelques gouttes peuvent encore mouiller par places sur l'Est et ce très brièvement en début de matinée.



Mais rapidement le soleil brille comme partout ailleurs.



Le thermomètre affiche des maximales comprises entre 27 et 29° sur les côtes et même jusqu'à 30° sous abri à Saint Gilles voire 31° à Grand Fond.



Les 20° sont approchés au volcan quand ils sont largement dépassés dans les cirques.



Le vent est toujours manifeste sur les littoraux Nord-Ouest et Sud-Est. Les rafales peuvent encore dépasser 60km/h vers le Port.



Sur le Nord les rafales plafonnent à 45/50km/h. Les valeurs sont similaires sur le Sud-Est et même légèrement inférieures dans la région des plaines et du volcan.



Le vent reste faible sur les plages de l'Ouest et du Sud.



L'après midi la couverture nuageuse péi reste inégale dans l'intérieur avec des trouées de ciel dégagé mais peut lâcher quelques averses isolées par places sans zones privilégiées. En tout état de cause elles restent peu significatives.



Le sommet du volcan devrait rester le plus souvent exposé aux rayons du soleil.



Le Maïdo connaît une évolution classique: la région est accrochée par les nuages en fin de matinée et tend à retrouver un meilleur point de vue en fin d'après midi



La mer reste agitée dans l'ensemble.



Température du lagon: entre 24 et 25°.



TENDANCES POUR LE MERCREDI 2 ET LE JEUDI 3



Belles matinées et températures toujours très agréables.



Plus nuageux de façon classique dans l'intérieur et sur les pentes l'après midi avec quelques averses localisées.



Les sommets de l'île s'exposent fièrement la majorité de la journée.



Le vent vient de l'Est et est donc ressenti modérément sur le Nord et le Sud. Il se calme sur le Nord-Ouest.



PATRICK HOAREAU







