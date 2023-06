Sport Réunion Max Bertone en or et Sam Poullain en argent sur la Coupe d'Europe de difficulté

Deux Réunionnais se sont illustrés lors de la Coupe d'Europe de difficulté qui s'est déroulée le week-end dernier, à Saint-Pierre en Faucigny. Par N.P - Publié le Jeudi 29 Juin 2023 à 15:01

Le communiqué :



Le week-end dernier se déroulait une étape de Coupe d’Europe de difficulté Jeunes en France, à Saint Pierre en Faucigny, où Max BERTONE et Sam POULLAIN ont su porter haut les couleurs de l’Equipe de France et de la Réunion !



Avec ses deux « Top », Max pointait déjà à la tête du classement à l’issue des qualifications. Continuant sur sa lancée du week-end dernier, il surclasse ses concurrents en finale et remporte sa deuxième Coupe d’Europe U18 d’affilée ! Marius RAPA (Roumanie) et Rhys CONLON (Grande Bretagne) complètent le podium.



En U20, Sam POULLAIN participait à sa première compétition internationale de la saison. A l’instar de son camarade du Pôle Espoir Outre-Mer d’escalade de la Réunion, il impressionne et remporte les qualifications en venant au bout des deux voies proposées. Il se fera surprendre sur les toutes dernières prises de sa voie de finale et concède un petit mouvement à Maho NORMAND, un autre français, qui le coiffe d’un rien sur la ligne d’arrivée ! Le Saint Leusien s’adjuge cependant une belle médaille d’argent, son deuxième trophée international. L’autrichien Félix MADER complète le podium.