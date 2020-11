Mauvaise surprise, les policiers découvrent que leurs bonifications Outre-mer ont sauté

Comme chaque année à pareille période, l’administration informe ses fonctionnaires des mouvements de mutation Outre-mer ouverts pour l’année suivante. C’est ce qui s’est passé fin novembre quand un TG de l’administration (sorte de note interne) a été diffusé.



"Ce mouvement des mutations outre-mer est apparu le 21 novembre et quelques jours plus tard, ils ont fait un télégramme (TG) modificatif comme ça arrive souvent parce qu’il y a des libellés de poste qui sont incorrects etc, bref ce sont des erratum qui sont assez anodins", décrypte pour nous Cédric Boyer, membre du syndicat Alliance Police nationale délégation départements et collectivités d’Outre-mer.



"Sauf que là, surprise, on se rend compte qu'ils nous lâchent sur ce télégramme modificatif la suppression de la bonification des points pour l’Outre-mer", raconte Cédric Boyer.



Un système de bonification pour éviter les demandes de mutation sur un coup de tête



Pour bien comprendre l’enjeu, il faut se remémorer que cette bonification a été mise en place sous l’impulsion, il y a quelques années, de quelques élus, et notamment d’Ericka Bareigts, auteure de la loi sur les centres d’intérêts matériels et moraux. Mais cette "bonification Outre-mer" devait être une mesure provisoire le temps que les ministères prennent en compte les fameux CIMM inscrits dans la loi Egalité Réelle portée par l'ancienne ministre des Outre-mer et votée en février 2017, déjà. "Sauf que notre ministère est très très en retard et n’a jamais pris en compte les CIMM", déplore le délégué Outre-mer d’Alliance Police.



Ce système de bonification permet à tout fonctionnaire - et pas uniquement aux ultra-marins - qui réitère en premier voeu chaque année une même destination, de cumuler des points. Prenons l’exemple de quelqu’un qui demande La Réunion à chaque mouvement et depuis des années, il bénéficiera de 100 points de plus par rapport à un autre demandeur qui en sera qu’à sa première demande de mutation pour La Réunion.



Ce système permet surtout à ceux qui réitèrent le même voeu chaque année de ne pas être "dépassés par des fonctionnaires qui auraient vu la veille un reportage sur la beauté de La Réunion", rappelle Cédric Boyer. Au final, la persévérance dans un voeu de mutation est donc prise en compte d'année en année pour écarter les demandes de mutation sur un coup de tête et ainsi établir un classement prioritaire.



Un ministère, deux traitements



Tant que cette bonification n’est pas réintégrée dans le mouvement 2021, Alliance Police nationale compte monter au créneau dans les prochains jours, "surtout qu’aucune concertation syndicale n’a eu lieu", regrette le délégué Alliance PN pour les DROM COM.



Si cette bonification venait à être réintégrée dans le mouvement 2021, restera le problème de fond : l’application des CIMM par la direction des ressources et des compétences de la Police nationale (DRCPN). "Il faut désormais s’interroger maintenant : pourquoi, alors que la loi a été votée en 2017, le ministère de l’Intérieur, dans le mouvement 2021, n’a toujours pas intégré les CIMM alors que toutes les autres administrations, notamment la pénitentiaire, les impôts ou encore l’Education nationale, les ont intégrés depuis des années. Le comble, nos amis les gendarmes qui dépendent du même ministère que nous, appliquent les CIMM…", compare-t-il avec le sort de ses collègues policiers.