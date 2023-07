Mauvaise qualité de l'eau : Baignade interdite sur deux sites à Saint-Benoît

Le communiqué :



Baignade interdite



Le dernier contrôle sanitaire des eaux de baignade effectué par l'ARS sur la commune de Saint-Benoit a révélé une qualité de l'eau non conforme à la règlementation.



➡ Par conséquent, la baignade est interdite, à compter de ce jour et jusqu'à nouvel ordre, sur les deux sites suivants :



▪bassin mangue



▪bassin Ilet Bethléem



« Les résultats des prochains prélèvements permettront ou non de lever cette interdiction visant les activités de baignade », a indiqué l'Agence Régionale de Santé La Réunion.