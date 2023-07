A la Une . Mauvais temps : Le point sur le réseau routier

La pluie et le vent sont au programme de la journée, particulièrement dans le Sud où des routes sont impactées. Le point avec le CRGT. Par NP - Publié le Samedi 15 Juillet 2023 à 08:29

La Vigilance Jaune Fortes pluies/orages est en cours pour les zones Sud-Est et Sud de l'île. Une vigilance Jaune Vent Fort est également en cours pour la zone Ouest. Le réseau routier se retrouve perturbé.



Etang Salé



Sur la RN1 à l’Etang Salé au niveau de l’échangeur les Sables, suite à l’inondation de la chaussée, la bretelle de sortie dans le sens Nord/Sud est fermée à la circulation jusqu’à nouvel ordre.



Saint Louis



La RN 2001 à Saint Louis entre le pont Mathurin et l’usine du Gol est inondée et fermée à la circulation jusqu’à nouvel ordre.



Les radiers de 3 ravines de Saint-Louis sont toujours submergés ce samedi matin. La commune a décidé de remettre la rue Sarda Garriga dans son sens initial et habituel pour la journée afin de faciliter la circulation arrivant depuis le rond point du Gol.



Il est conseillé pour aujourd’hui de :

- Privilègier les entrées par le rond-point de Bel Air pour les véhicules arrivant de Saint-Denis et par l'ancien pont de la Rivière Sainte-Étienne pour ceux arrivant depuis St-Pierre



Les sorties de la ville ne peuvent se faire que par la Rue Saint-Louis (rie du cinéma PLaza) et par le Ouaki.

Ceux qui arriveront malgré tout par le Gol ne pourront pas aller vers 3 Ravines, mais pourront passer par l'Avenue Principale > Rue de la poudrier > Rue Sarda Garriga > pour rejoindre ensuite la rue Leconte de Lisle (via les Rues St-Julien et Léonus Benard )



Cilaos



Sur la RN5 Route de Cilaos, à la suite des nombreux éboulis de la nuit dernière, la route reste totalement fermée à la circulation jusqu’à nouvel ordre. Une inspection héliportée est prévue aux alentours de 10h.