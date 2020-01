Mauvais temps: 19 centres d'hébergement activés à St-Joseph dès ce vendredi

A l'approche du système dépressionnaire, la Réunion a été placée en alerte orange. La Ville de Saint-Joseph informe les administrés que 19 centres d'hébergement sont activés dès ce vendredi 24 janvier 2020.



En cas de dégradation de la météo et si besoin, les administrés peuvent contacter le poste de commandement et de coordination en Mairie de Centre au 0262 35 80 00, pour être orientés.



Liste des centres d'hébergement de Saint-Joseph:



École du Centre (Ex Sang Dragons)

École Mat. des Jacques

Ecole Primaire de Vincendo

Maison Pour Tous de Carosse

École de Bezaves

Local Associatif de La Passerelle

Ecole de Goyaves

Ecole de Bas de Jean Petit

Maison Pour Tous de Jean Petit

Ecole de Grand Galet

Ecole de Parc A Moutons

Ecole de Matouta

Ecole de La Crete 1

Ecole de La Crete 2

Salle de L'usine à Thé

Ecole des Lianes

Ecole élémentaire de Langevin

Maison Pour Tous de La Plaine des Grègues

Pôle Administratif Communal