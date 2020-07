A la Une . Mauricien bloqué à La Réunion : Cinq mois de précarité et toujours pas de solution

Bloqué à La Réunion depuis cinq mois, un Mauricien n'a toujours pas de visibilité quant à son retour à Maurice. Hébergé sommairement par un Réunionnais après avoir été à la rue, il reproche aux autorités leur manque de prise en charge. Par Marine Abat - Publié le Lundi 20 Juillet 2020 à 16:27 | Lu 2019 fois

Loin de chez lui et à la rue. C'est la situation vécue par le Mauricien Didier Jhureea, bloqué à La Réunion depuis le confinement. Venu sur notre île pour rejoindre sa compagne, il s'est retrouvé sur le carreau au mois de mars, après leur rupture. Le voyant dormir sur un parking, un Réunionnais, Antoine, lui a généreusement apporté un toit et de la nourriture. Une solution d'urgence qui s'éternise.



Car malgré ses coups de téléphone à l'ambassade et au consulat, Didier Jhureea n'a toujours pas de visibilité quant à la possibilité de rentrer dans son pays. "Je suis délaissé par le gouvernement", reprochant au passage un manque de prise en charge et d'information.



Le 22 juin dernier, un vol de rapatriement a été organisé. Sur 106 personnes sur liste d'attente, 70 auraient pu regagner leur pays. Mais Didier Jhurrea n'a pas fait partie du voyage. "Les critères sont mystérieux", commente Antoine."Maurice organise des rapatriements un peu partout dans le monde, mais La Réunion ne semble pas être la priorité", reproche-t-il avant de pointer du doigt des conséquences économiques lourdes pour celui qui élève des cochons à Maurice et dont l'activité est en péril. "On laisse les gens dans la détresse, c'est de la non-assistance à personne en danger !", s'agace le Réunionnais.



Une "solution" avait tout de même été avancée."On m'a dit que si je voulais rentrer, il fallait que je prenne un jet privé", explique Didier Jhuerrea. Run Aviation, filiale d'Air Austral, propose en effet des "vols groupages" pouvant transporter jusqu'à sept passagers. Le vol est à 2250 euros pour la rotation Réunion/Maurice/Réunion, divisé par le nombre total de passagers.



Mais depuis le confinement "aucun vol dans ce cadre n'a été opéré dans le sens Réunion/Maurice", affirme Run Aviation. Car la filiale n'a pas obtenu l'autorisation de se poser sur le territoire mauricien, dont la fermeture des frontières a été annoncée jusqu'à septembre. Des "Mauriciens sont prêts à financer leur retour et à partir en quarantaine, mais malheureusement on n'arrive pas à avoir les accords", indique la compagnie, qui précise que l'appareil est par contre autorisé à se rendre à Maurice pour ramener des ressortissants français à La Réunion.



Quoi qu'il en soit, se payer un jet privé pour rentrer n'était pas une option pour celui qui n'a même pas les moyens de prendre un hôtel. Désespéré, il n'a plus qu'à attendre le prochain vol de rapatriement organisé par le gouvernement, ou la réouverture des frontières.



Nous avons contacté le consulat de Maurice à La Réunion mercredi dernier pour en savoir plus sur l'organisation des vols de rapatriement. Le consulat a indiqué avoir transmis nos questions au ministère des Affaires étrangères, mais nous n'avons pour l'heure pas obtenu de réponses à nos interrogations.



