Météo Maurice: temps instable avec risque de fortes averses avec orages plus élevé samedi soir et dimanche

Animation récente( 15h15). Cliquez pour animer.



Des nuages actifs s'approchent par le Nord-Ouest ce soir et cette nuit, d'autres peuvent se former soudainement près des côtes.

Des poches de brouillard sont observées vers Curepipe ou Grand Bassin par exemple.



➡️ L'alternance d'averses et de périodes d'accalmies persiste samedi. Mais en fin de journée le risque pluvio-orageux augmente alors que des bandes plus actives sont dans le voisinage de l'île.

Les précipitations orageuses peuvent alors toucher toutes les régions de l'île avec une intensité probablement plus marquée sur le Nord-Ouest et sur le plateau central.



➡️ Des inondations localisées sont rapidement possibles sur des sols saturés après les récentes précipitations de CALVINIA.



🎏 Les vents sont généralement faibles mais des accélérations sous les averses sont probables.



🌊 La mer est le plus souvent favorable mais s'agite au déferlement sous les averses.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont maintenues à un niveau normal ou légèrement inférieur par le temps pluvieux.



➡️ NB: MMS/Vacoas a diffusé un bulletin spécial ICI



➡️ Marées Hautes : 18h56 et demain 07h56. Marées Basses : Demain 01h40 et 15h22. Source:

➡️ Lever du soleil : 05h35 le 04 -- Coucher du soleil : 18h54 le 04



🧳 La pression atmosphérique à 16h00 à Plaisance : 1013 hectoPascals.



PATRICK HOAREAU







