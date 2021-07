A la Une . Maurice rouvre ses frontières, Air Austral propose 2 vols par semaine

L'île Maurice rouvre à nouveau ses frontières à compter du 15 juillet prochain. A ce titre, Air Austral proposera 2 vols par semaine à compter du 16 juillet 2021. Voici le communiqué de la compagnie Air Austral : Par Regis Labrousse - Publié le Vendredi 9 Juillet 2021 à 16:16





Avec l’accord de ses autorités et des aviations civiles française et mauricienne, et après plusieurs mois de suspension, Air Austral est aujourd’hui en mesure d’annoncer à sa clientèle la reprise progressive de ses vols directs entre La Réunion et Maurice.



La compagnie propose ainsi à compter du 16 juillet 2021, 2 rotations hebdomadaires chaque lundi et vendredi, opérées au moyen de son ATR 72-500.



Ce programme des vols pourra se voir étoffé en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.



Les vols sont d’ores et déjà ouverts à la vente.



La compagnie rappelle que l’entrée à l’île Maurice est soumise à un protocole sanitaire stricte. Toutes les informations nécessaires aux conditions d’accès sont à retrouver sur :



"Le gouvernement Mauricien a annoncé la réouverture progressive des frontières de l’île soeur avec une première phase à compter du 15 juillet prochain et ce jusqu'au 30 septembre, permettant aux touristes internationaux ayant reçu un schéma vaccinal complet de séjourner dans les hôtels de l'île..Avec l’accord de ses autorités et des aviations civiles française et mauricienne, et après plusieurs mois de suspension, Air Austral est aujourd’hui en mesure d’annoncer à sa clientèle la reprise progressive de ses vols directs entre La Réunion et Maurice.La compagnie propose ainsi à compter du 16 juillet 2021, 2 rotations hebdomadaires chaque lundi et vendredi, opérées au moyen de son ATR 72-500.Ce programme des vols pourra se voir étoffé en fonction de l’évolution de la situation sanitaire.Les vols sont d’ores et déjà ouverts à la vente.La compagnie rappelle que l’entrée à l’île Maurice est soumise à un protocole sanitaire stricte. Toutes les informations nécessaires aux conditions d’accès sont à retrouver sur : https://mauritiusnow.com/fr/



Regis Labrousse Faits-diversier Passionné par tout ce qui vole, j'ai eu la chance de pouvoir effectuer une longue... En savoir plus sur cet auteur