Maurice passe en alerte cyclonique de niveau 2

Les conditions météorologiques vont commencer à se dégrader ce mardi à l'île Maurice. Des précipitations sont prévues dans l'après-midi et des vents forts dans la soirée avec des rafales de 100 km/h.Maurice est donc maintenant passée au niveau 2 de l'alerte cyclonique. Il est demandé aux habitants de se préparer au passage imminent du cyclone Batsirai Pendant ce temps, La Réunion est toujours en pré-alerte cyclonique depuis dimanche. Le cyclone Batsirai est pour l'instant à plus de 800 kilomètres de notre île et devrait passer au plus près mercredi soir. Les conditions météorologiques devraient se dégrader à partir d'aujourd'hui en fin de journée.