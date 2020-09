A la Une . Maurice, les très chères quatorzaines pour Réunionnais entre 1351€ et 4 428€

Comme annoncé, l'Ile Maurice progressivement ouvre ses frontières à partir du 1octobre mais sous des conditions qui valent de l'or. Autant le dire, il faut avoir les moyens et le temps pour entrer dans l'île soeur actuellement... Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 22 Septembre 2020 à 15:00 | Lu 344 fois





Pour les Réunionnais deux autres possibilités au Sugar Beach à Flic en Flac... Le 5 étoiles propose une quatorzaine en villa à 4428€ ou en chambre Premium à 3117€. Maurice vend du rêve ! Les ressortissants et résidents mauriciens, ainsi que les touristes longue durée, pourront avoir de nouveau accès à l’île à partir de La Réunion. Au regard des conditions et tarifs proposés il est de toute façon évident que les touristes vont fuir l'île à toutes savates.Deux vols Air Mauritius sont pour l'instant prévus vers Sir Seewoosagur Ramgoolam : l'un le 5 octobre et l'autre le 12 octobre. La fréquence devrait rester hebdomadaire, même si l'on peut constater que ce n'est pas l'affluence dans les réservations ( 3 réservations d'hôtel en 48h) et on peut comprendre pourquoi !La plateforme mise en place par la MTPA fonctionne enfin ( booking.mymauritius.travel ). Il faut aimer les tests PCR pour se lancer dans l'aventure : un premier doit être réalisé 5 jours avant le voyage, un autre sera réalisé à l'aéroport à l'arrivée (dans le laboratoire prévu à cet effet), puis un autre pendant la quatorzaine, au retour même combat avant le voyage puis à 7 jours... Prix du billet aller simple: 243,71€. Air Mauritius a besoin de collecter des fonds actuellement !Pour la suite deux hôtels sont listés dans lesquels une quatorzaine stricte sera appliquée, en chambre exclusivement avec room service. Aux tarifs proposés les pensionnaires devraient avoir des draps propres et de la nourriture non avariée pour ces nouvelles quarantaines hautement tarifées.Quels sont les premiers tarifs proposés aux Réunionnais ? Le premier prix est un quatre étoiles avec vue mer, le Solana Beach à Belle Mare, à 1351€ par personne. Renseignement pris, à deux dans la chambre le tarif est incompressible !Pour les Réunionnais deux autres possibilités au Sugar Beach à Flic en Flac... Le 5 étoiles propose une quatorzaine en villa à 4428€ ou en chambre Premium à 3117€. Maurice vend du rêve !