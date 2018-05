Maurice: le centre commercial d'Apavou ouvert sans conformité électrique

Le Mauritus Rescue and Fire Service Act stipule qu'aucun bâtiment, qui doit avoir un "fire certificate", ne peut être occupé sans ce document. Or Armand Apavou n'a jamais fait la demande de ce document pour son nouveau centre commercial "Plaisance Shopping Village", inauguré le 25 avril dernier à Maurice . C'est le constat qu'ont fait les pompiers, comme le confie l'Express de Maurice ce lundi.Cependant, le Chief Fire Officier, Louis Pallen, déclare que "des inspections ont déjà été faites, on attend de recevoir le paiement pour l'émission du certificat". Or, aucune lettre n'a encore été remise au groupe immobilier. Mais le directeur général d'Apavou dément que le groupe ne serait pas en règle à ce sujet, toujours selon l'Express.Même si un bâtiment exerce sans "fire certificate", le Mauritus Rescue and Fire Service Act n'est pas en mesure de stopper les opérations. Il n'est qu'en mesure d'avertir les autorités.Si ce fameux sésame n'a toujours pas été délivré au centre commercial, c'est parce que des travaux électriques y seraient toujours en cours. La Fire Safety Division (FSD) affirme que le "fire certificate" ne peut être attribué que lorsque tous les travaux de l'établissement en question sont entièrement terminés ou que toutes les recommandations ont été appliquées.