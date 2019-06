Maurice lancera son premier satellite construit au Japon

Le Mauritius Research Council (MRC) se lancera dans la construction du premier satellite mauricien. Une décision avalisée par le conseil des ministres le vendredi 31 mai 2019.

Le projet sera connu comme le MIR-SAT1. Des équipes locales, encadrées par le Mauritius Research Council (MRC) qui opère sous l’égide du Ministère de la Technologie, de la Communication et de l’Innovation, et composées d’ingénieurs aérospatiales, d’informaticiens, d’électroniciens et de data scientists auront un an pour construire le CubeSat qui sera ensuite lancé dans l’espace par les japonais de JAXA – Japanese Aerospace eXploration Agency.

Cette toute première initiative satellitaire mauricienne a remporté le premier prix du concours KiboCUBE de UNOOSA (United Nations Office for Outer Space Affairs) le 18 Juin 2018 à Vienne (Autriche).