Maurice inaugure le plus grand portique du monde avec le patrouilleur Le Malin

Le patrouilleur Le Malin est en préparation sur le Chantier naval de l’océan Indien à l’île Maurice. L’île sœur possède le plus grand portique automoteur du monde. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 15 Avril 2022 à 15:42

Depuis le 4 avril dernier, Le Malin est en arrêt technique à l’île Maurice. Le Chantier naval de l’océan Indien (CNOI) a l’habitude d’entretenir le patrouilleur, mais une nouveauté vient s’ajouter à l’opération.



En effet, l’entretien du bateau va se faire sur terre-plein, au lieu d’être réalisé en cale sèche comme d’habitude. Un exploit technique permis par le plus grand portique automoteur du monde que possède l’île sœur.



Conçu par la société Cimolai, spécialisé dans la manutention extraordinaire, ce portique a été acheté principalement pour hisser les 1500 tonnes du palangrier île de La Réunion II. L’objectif du CNOI est de dynamiser son activité et de renforcer le lien entre les deux îles.



Les travaux vont durer 6 semaines et doivent permettre de contrôler le moteur de propulsion, les deux diesels-alternateurs ainsi que des travaux sur ses usines de réfrigération et sur l’appareil à gouverner. L’occasion pour le personnel du chantier d’approfondir leur connaissance du patrouilleur qui assure des missions dans la zone sud de l’océan Indien.



