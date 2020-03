Maurice ferme temporairement ses portes aux Réunionnais

Le Premier ministre, Pravind Jugnauth était face à la presse ce lundi 16 mars concernant les effets du coronavirus sur l'île.Après un long silence, c'est d'une voix enrouée que l'annonce a été faite, la question de la fermeture des frontières avec l’Europe pour deux semaines a été discutée pour cause de pandémie du Coronavirus et des mesures extrêmes de confinement pris dans certaines pays dont, La France, l’Allemagne et l’Espagne.Maurice ferme ses portes temporairement aux Réunionnais à partir de ce lundi 16 mars... LIRE LA SUITE ICI