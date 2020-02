Météo Maurice et Rodrigues: bulletin spécial de MMS/Vacoas à 11heures

Météosat à 10heures.

➡️ La météo mauricienne vient d'émettre un nouveau bulletin spécial concernant la perturbation résiduelle FRANCISCO à la fois pour Rodrigues et Maurice.



INFORMATION SUR LA PERTURBATION TROPICALE FRANCISCO ÉMIS A 11H00 CE LUNDI 10 FÉVRIER 2020.



Durant ces dernières heures, la perturbation tropicale FRANCISCO s'est déplacée vers l''Ouest.



A 1000 heures, elle était centrée autour du point 22.0 degrés Sud en latitude et 63.5 degrés Est en longitude.



Distance de Rodrigues : 250 km au Sud.



Distance de Maurice : 620 km à l’Est-Sud-Est.



Un changement de trajectoire vers l'ouest-nord-ouest pourrait amener le centre plus près de Maurice tôt demain matin .



L’effet combiné de l’anticyclone au sud et de la perturbation tropicale FRANCISCO occasionnera un temps venteux et une mer forte à localement très forte dans la région de Maurice.



Il y aura des périodes nuageuses avec des averses, devenant plus fréquentes cette nuit et parfois modérées.



Le vent soufflera du secteur Sud à une vitesse de 30 km/h en moyenne avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h aux endroits exposés à partir de demain matin.

Le public est conseillé d'' être très prudent sur les routes en raison de vent de travers et mettre à l'abri des objets sensibles aux effets du vent.



Les sorties en mer sont déconseillées.



Des avertissements de cyclone ne sont pas envisageables pour Maurice.



Information Supplémentaire:-

La perturbation tropicale Francisco est à sont point plus proche de Rodrigues. La plus forte rafale enregistré sur l'île était de 74 km/h à Pointe Canon.



Elle s'éloigne de Rodrigues dans direction générale de l'Ouest. Le vent est prévue de s'affaiblir et l'état de la mer est aussi prévue de s'améliorer graduellement dans la région de Rodrigues.



La situation est suivie de près.



➡️







➡️ La météo mauricienne vient d'émettre un nouveau bulletin spécial concernant la perturbation résiduelle FRANCISCO à la fois pour Rodrigues et Maurice.INFORMATION SUR LA PERTURBATION TROPICALE FRANCISCO ÉMIS A 11H00 CE LUNDI 10 FÉVRIER 2020.Durant ces dernières heures, la perturbation tropicale FRANCISCO s'est déplacée vers l''Ouest.A 1000 heures, elle était centrée autour du point 22.0 degrés Sud en latitude et 63.5 degrés Est en longitude.Distance de Rodrigues : 250 km au Sud.Distance de Maurice : 620 km à l’Est-Sud-Est.Un changement de trajectoire vers l'ouest-nord-ouest pourrait amener le centre plus près de Maurice tôt demain matin .L’effet combiné de l’anticyclone au sud et de la perturbation tropicale FRANCISCO occasionnera un temps venteux et une mer forte à localement très forte dans la région de Maurice.Il y aura des périodes nuageuses avec des averses, devenant plus fréquentes cette nuit et parfois modérées.Le vent soufflera du secteur Sud à une vitesse de 30 km/h en moyenne avec des rafales pouvant atteindre les 70 km/h aux endroits exposés à partir de demain matin.Le public est conseillé d'' être très prudent sur les routes en raison de vent de travers et mettre à l'abri des objets sensibles aux effets du vent.Les sorties en mer sont déconseillées.Des avertissements de cyclone ne sont pas envisageables pour Maurice.Information Supplémentaire:-La perturbation tropicale Francisco est à sont point plus proche de Rodrigues. La plus forte rafale enregistré sur l'île était de 74 km/h à Pointe Canon.Elle s'éloigne de Rodrigues dans direction générale de l'Ouest. Le vent est prévue de s'affaiblir et l'état de la mer est aussi prévue de s'améliorer graduellement dans la région de Rodrigues.La situation est suivie de près.➡️ Zinfos974

Météosat à 10heures.

PATRICK HOAREAU Lu 2690 fois







Dans la même rubrique : < > Photos satellites haute résolution à 10heures Les résidus de la tempête tropicale FRANCISCO apportent une dégradation plus marquée à partir de mardi