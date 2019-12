Maurice: des averses au cours de la nuit du 26 au 27

Prévisions pour la nuit du 26 au 27 Décembre



➡️ Poussés par les alizés des nuages porteurs d'averses traversent Maurice d'Est en Ouest pendant la nuit.

Les précipitations sont plus fréquentes avec des cumuls plus importants sur le plateau central, vers Grand Bassin et dans la région de Curepipe.

Quelques bonnes averses sont aussi possibles sur les pentes du Sud-Est et sur le Nord de l'île.



Sur l'Ouest les averses sont moins fréquentes.



🎏 Le vent faiblit mais des rafales sont encore observées notamment dans la région de Port-Louis et pendant les averses.



🌊 La mer reste agitée à localement forte. Les sorties en mer sont déconseillées.



🌡️ Les températures minimales sont douces avec par exemple 20° à Mon Bois ou encore Grand Bassin alors que sur le littoral elles sont comprises entre 24° dans le Sud et 25/26° ailleurs.