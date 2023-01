Maurice bat le record du monde du plus grand drapeau national flottant formé par les humains

Cet événement organisé par les ministères de l’Éducation, des Arts et de la culture s'est déroulée sous la pluie ce mardi 24 janvier.



Pour faire plaisir au petit prince du jour, Maurice a battu le record du monde du plus grand drapeau national flottant formé par les humains, dans le cadre du 55e anniversaire de l'indépendance de Maurice.



Pour cela, un peu plus de 6 145 collégiens ont battu le record du monde de la «largest human image of a waving national flag», sur la pelouse du stade Anjalay, à Belle-Vue, entrant ainsi dans le Livre Guinness des records. Rappelons que le précédent record est détenu par les Indiens, avec 5 885 participants organisé par l’université de Chandigarh et la NID Foundation en août 2022.