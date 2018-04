Maurice : Une ferme aquacole attaquée par un requin

La semaine dernière, la ferme aquacole de Mahébourg a été attaquée par un ou des requins, selon la radio mauricienne "Radio One". Un trou important a été constaté dans une des cages, qui laisse penser que le requin qui l'a fait pour se nourrir des poissons d'élevage était d'une taille impressionnante.



Selon l'association mauricienne "sea users association", les attaques de fermes aquacoles sont monnaie courante. Les pêcheurs affirment observer de plus en plus souvent des squales rôder autour des cages à poissons, et se sentent en grande insécurité. Des poissons carnivores en grand nombre se sont échappés suite à l'attaque, et menacent l'équilibre de l'écosystème du lagon.