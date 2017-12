Maurice : Une collision entre un jet-ski et un bateau fait deux blessés grave

Un jet-ski est entré en collision avec un bateau de plaisance ce dimanche à proximité de la plage de Trou d’Eau Douce. A bord du bateau, une famille qui revenait de l’Ile aux Cerfs.



Six personnes ont été blessées dont une jeune femme de 18 ans et une jeune homme de 15 ans plus grièvement. L’état de santé de ce dernier, touché à la tête, est jugé préoccupant, indique L’Express de Maurice.



Le propriétaire du jet-ski, un habitant de Caroline de 37 ans, a été interpellé après avoir tenté de prendre la fuite. L’homme ne disposait pas de permis, pour cause le sésame est délivré au compte goutte par les autorités mauriciennes depuis l’interdiction de la pratique du jet ski en 2016 en raison de nombreux accidents.



Selon les informations du site, l’homme n’avait pas la patience d'attendre et louait sans autorisation la machine. Pour ces faits, il risque une peine de deux ans d’emprisonnement et une amende de 10 000 roupies.