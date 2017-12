A la Une .. Maurice : Une Réunionnaise vole une valise contenant 10.000€ et est expulsée Une Réunionnaise en vacances à l'ile Maurice a été arrêtée par la police pour avoir volé une valise contenant 10.000€ à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam. Elle a été expulsée.





Elle n'aura cependant pas le loisir de profiter de ses vacances jusqu'au bout. Arrêtée et jugée dans la foulée pour le vol d'une valise à l'aéroport Sir Seewoosagur Ramgoolam, elle a été expulsée de l'ile soeur.



Pendant son attente, elle constate la présence d’une valise en apparence oubliée par son propriétaire. Elle n'hésite que très peu de temps et s'en empare avant de mettre le cap vers le Nord de l’île.



Le même jour, dans l’après-midi, une ressortissante française, accompagnée de son époux, se présente au poste de police de l’aéroport pour signaler la perte de sa valise. Invitée à fournir des détails, elle raconte aux policiers qu’il y avait 10.000 euros à l'intérieur.



Le lendemain, les enquêteurs procèdent au visionnage des enregistrements vidéo provenant des caméras de surveillance placées à différents endroits de l’aéroport. De plus, la liste des passagers arrivant à Maurice dans la matinée du 18 décembre est passée au crible. Ce qui permet aux enquêteurs de rapidement identifier la coupable.



Dans la foulée, ils effectuent mercredi une descente dans une villa du Nord de l’île où séjourne Aisha Sarah Florence Joomun.



Alors que les enquêteurs procèdent à une fouille de la maison, la femme tente de résister. Mais les policiers ne se laissent pas intimider et découvrent rapidement la valise de la touriste française. Ainsi qu'un emballage en plastique contenant les 10.000 euros.



Aisha Sarah Florence Joomun est conduite dans les locaux de la police de l’aéroport où elle passe aux aveux.



