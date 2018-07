Maurice : Un surfeur et son fils agressés par des surfeurs locaux

Les agressions, menaces physiques et verbales sont légions et témoignent d'un "no man's land" à Tamarin par quelques têtes brûlées et localisées sans qu'elles ne fassent l'objet de sanctions exemplaires par les autorités.



Ce n'est pas la première fois que les agressions à Maurice envers les touristes sont relatées et relayées par la presse internationale et la presse spécialisée du surf.



Certains opérateurs n'hésitent pas à attribuer la baisse de fréquentation de la plage de Tamarin à ces situations récurrentes.



Les "petites terreurs" en voulant s'approprier les meilleures vagues et en garder l'exclusivité font du tort à l'image du surf et de la région.