Maurice : Un requin de deux mètres pêché près des fermes aquacoles

Ce dimanche 21 janvier, à Grand-Gaube, deux pêcheurs ont fait une prise impressionnante : un requin de deux mètres de long. Ils avaient la veille posé des hameçons près des fermes aquacoles. Les deux pêcheurs affirment dans les colonnes de L'Express.mu qu'un second requin a été hameçonné, mais qu'ils n'ont pas réussi à le remonter dans leur embarcation.



Cette nouvelle pêche de squale aux alentours des fermes aquacoles vient contredire les affirmations du ministre mauricien du Tourisme, selon lesquelles il n'y aurait pas de requins près desdits élevages. En effet, le 8 janvier, Anil Gayan s'est rendu sur le site de Grand-Gaube avec des plongeurs, afin de prouver aux associations de professionnels du tourisme que les fermes n'attirent pas les requins, et ne nuiront pas à leur business.



Les plongeurs n'ayant pas été attaqués, preuve était faite que nul danger n'est à craindre près des fermes, situées en plein lagon. Le ministre du Tourisme a tout de même précisé que le ministère de la Pêche élaborera des statistiques pour vérifier la présence ou non de prédateur. Le requin de deux mètres sera peut-être considéré comme une première donnée...