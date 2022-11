A la Une . Maurice : Un policier avoue avoir tué son ex-compagne et brûlé son corps

Un agent de police mauricien a été interpellé samedi après la mort de la mère de son fils. Soupçonné d’avoir tué son ex, il est passé aux aveux durant son audition. Par La rédaction - Publié le Jeudi 24 Novembre 2022 à 16:25

Le drame s’est déroulé samedi dans le quartier de Saint-Julien à Moka sur l’île Maurice. Le corps calciné d’une jeune femme a été retrouvé dans une voiture en feu le long d’un champ de canne. Elle aurait été poignardée avant l’incendie du véhicule. Les enquêteurs ont retrouvé un couteau sur les lieux.



Les forces de l’ordre ont ensuite rapidement interpellé son ex-compagnon, un policier. L’homme était blessé et aurait avoué son acte à ses collègues, rapporte L’Express de Maurice.

Un drame de la séparation



Le couple avait un enfant de deux ans. Les deux jeunes parents ont vécu ensemble avant de se séparer l’année dernière.



Des vidéos du couple en train de se disputer ont aussi été découvertes sur les réseaux sociaux par les enquêteurs. Le suspect aurait notamment accusé son ex-compagne de trahison et d’avoir eu d’autres relations, évoque L’Express de Maurice.