A la Une . Maurice : Un pétrolier transportant 102.000 tonnes de fioul est à la dérive

L’alerte maximale maritime a été déclenchée dans la soirée d'hier, ce bateau battant pavillon de la Sierra Leone se trouvait alors à environ 85 milles nautiques. La préfecture assure que des réparations sont en cours et que le navire devrait pouvoir reprendre sa route en fin de journée, aucun danger n'est signalé pour La Réunion ou pour Maurice. Par NP - Publié le Mercredi 7 Septembre 2022 à 09:12

Selon nos confrères mauriciens, la situation serait sous contrôle mais reste cependant classée "haut risque" en raison de la menace que ce pétrolier représente. Le bateau serait d'ailleurs sous surveillance depuis la fin de la semaine dernière.



Selon les premiers éléments donnés par le capitaine du navire Océan Pride, originaire de la Sierra Léone, une panne à bord serait à l'origine de la dérive.

La préfecture fait le point sur la situation et explique que le navire ne représente aucun danger pour La Réunion, il devrait pouvoir reprendre sa route en fin de journée. Voici le communiqué des autorités réunionnaises :



Le CROSS Sud Océan Indien suit depuis 24 heures la situation d'un pétrolier, l’Ocean Pride 1, battant pavillon Sierra Leone, qui est actuellement à la dérive à 70 nautiques (140 km) au nord de la Réunion et à 90 nautiques (170km) à l’ouest de Maurice suite à une panne de propulsion. Aucune demande d’assistance aux autorités françaises n’a été émise.



Hier soir, le navire de remorquage Stark venu de l’Ile Maurice à son contact a procédé au transfert de pièces de rechanges pour une réparation qui devrait prendre entre 12 et 18 heures. Une remise en route du navire est attendue aujourd’hui en fin de journée.

Le navire dérive en direction de l'ouest à une vitesse quasiment nulle et ne présente pas de danger pour La Réunion ou Maurice.



Il est à noter que le CROSS exerce une veille permanente sur la zone, avec un niveau de vigilance accru en fonction des situations particulières. Il dispose d’un système d’alerte automatisé pour détecter les situations non conformes. Dans le cas présent, le CROSS est en communication permanente avec le navire qui le tient informé de l’avancée des travaux.



12.000 navires chaque année croisent au large de la Réunion et tous sont suivis.