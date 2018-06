Maurice: Un couple en provenance de La Réunion intercepté avec 2,6 kilos de drogue synthétique

C'est une belle prise des douaniers mauriciens. Selon les informations de nos confrères de l'île Soeur, ces derniers ont intercepté dimanche matin à l'aéroport de Plaisance un couple en provenance de La Réunion qui transportait près de 2,6 kilos de drogue synthétique. Montant de la cargaison : 39 millions de roupies soit un peu plus de 974.750 euros.



Le couple, originaire de Mayotte comme nous l'apprend Le Défi Média, a été dépisté par un chien renifleur de la brigade anti-drogue.



La marchandise, qui devait être remise à un couple mauricien sur place, se trouvait au fond d'une sacoche contenant un ordinateur portable, précise Le Mauricien, qui ajoute que deux autres personnes ont été arrêtées.



"Une enquête a été ouverte par la Customs Anti-Narcotics Section (CANS) de l’aéroport et l’affaire a été référée à l’Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU)", ajoute le média.