La grande Une Maurice : Sébastien Lecornu craint l'arrivée de boulettes d'hydrocarbures sur les côtes de La Réunion

Sébastien Lecornu s'est exprimé sur BFM TV depuis la préfecture de La Réunion ce matin, peu avant son décollage pour l'ile Maurice, puis son retour dans notre île ce soir.

Le ministre des Outremer s'est inquiété des risques d'arrivées de boulettes d'hydrocarbures sur les plages de notre île. Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 16 Août 2020 à 12:00 | Lu 736 fois

"Sur les plages réunionnaises, on redoute l'arrivée de boulettes", a-t-il expliqué sur les ondes de la télévision, alors qu'il assistait ce matin à une "réunion de cellule de crise" à la Préfecture et avant de s'envoler pour l’île sœur pour y rencontrer le Premier ministre mauricien et superviser les opérations de dépollution.



Il sera de retour à La Réunion en fin de journée, où il donnera une conférence de presse prévue à 18h30.



La "réunion de cellule de crise" en préfecture ce matin réunissait les membres du bureau de l’action de l’Etat en mer de la zone maritime sud de l’océan Indien, de la direction de la mer de l’océan Indien, du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, des forces armées de la zone sud de l’océan Indien, de l’action de l’État en mer, de la cellule diplomatique et de l’état-major de zone de défense.



Pour rappel, le Wakashio, un vraquier de 300m de long qui naviguait à vide mais transportait 3.800 tonnes d’huile lourde et 200 tonnes de diesel, s'est échoué dans un lagon de Maurice, à la pointe d'Esny, au Sud-Est de l'île, fin juillet. Il s'est finalement brisé en deux dans la journée d'hier, non sans avoir eu le temps de déverser plusieurs centaines de tonnes d'hydrocarbures dans le magnifique lagon de cette région de Maurice, une zone protégée et abritant de nombreuses espèces d'oiseaux et de plantes en voie d'extinction.



Alors que jusqu'à maintenant, le préfet de La Réunion ne cessait d'affirmer que La Réunion ne risquait rien, le ministre des Outremer a donc mis les pieds dans le plat en affirmant que nous pouvions également être touchés.



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur