La grande Une Maurice : Scandale après la publication de vidéos de tortures policières, les Mauriciens réclament la démission du Premier ministre

Bruneau Laurette, membre de Linion Pep Morisien qui est en pointe dans l'opposition au gouvernement mauricien, avait mis en demeure le Premier ministre Pravind Jugnauth de prendre des mesures pour lutter contre la vie chère dans l'ile soeur, faute de quoi il ferait d'importantes révélations.

Malgré le succès d'une manifestation vendredi, le gouvernement n'a pas bougé. Bruno Laurette est passé à l'acte en publiant plusieurs vidéos de tortures sur des hommes, affirmant qu'il s'agit de policiers faisant subir les pires outrages à des prisonniers. Par Pierrot Dupuy - Publié le Samedi 28 Mai 2022 à 20:32

Bruneau Laurette, membre de Linion Pep Morisien, a posté plusieurs vidéos (il en existerait 4 mais 3 ont été publiées pour le moment) dans lesquelles on voit des hommes de forte corpulence, qui semblent être des policiers, torturer plusieurs hommes différents, dans des endroits variés. Une dans une pièce ou deux dans la nature.



Dans toutes les vidéos, les victimes sont menottées et nues et subissent toutes sortes de tortures, notamment avec ce qui semble être une matraque électrique.



Dans une vidéo, les bourreaux se moquent du prisonnier. Dans une autre, ils lui enfoncent une matraque électrique dans les parties intimes. Dans une troisième, la victime est torturée par un homme armé de ce qui semble être un taser ou une matraque électrique.



Impossible pour le moment d'établir la date des actes de torture ainsi que l'identité des bourreaux et des victimes. Pour Bruneau Laurette cependant, il s'agit bien de policiers. Il a d'ailleurs précisé dans des publications qu'une des vidéos a été tournée ce matin dans un poste de police du Nord, à Terre Rouge. Il compte d'ailleurs porter plainte pour actes de torture.



Les Mauriciens réclament la démission du Premier ministre



Sur les réseaux sociaux, les Mauriciens se déchainent et réclament la démission du commissaire de police Anil Kumar Dip et du Premier ministre Pravind Jugnauth.



Ce n'est pas la première fois qu'Anil Kumar Dip fait parler de lui. Il est le premier commissaire de police à avoir connu une cellule de police… de l’intérieur. Il y a été détenu pendant au moins une nuit. C’était en 2013. Il avait d’ailleurs à l'époque engagé des poursuites contre la police et l’État. Il avait réclamé plus d'un million d'euros de dommages et intérêts. Il lui était reproché un détournement de 1,8 million d'euros au préjudice d'une banque. Selon lui, son arrestation le 4 décembre était abusive, tout comme l'inculpation qui avait suivi.



Son prédécesseur, Mario Nobin avait lui été présenté à la justice pour une mise en inculpation provisoire. Il lui était reproché d’avoir donné des directives au service du Passport and Immigration Office pour l’octroi d’un passeport provisoire au skipper Mike Brasse en totale infraction aux règlements. Lequel Mike Brasse avait été arrêté pour trafic de drogue à La Réunion, le 11 novembre 2016, pour possession de 42 kilos d’héroïne d'une valeur de 13 millions d'euros. Mario Nobin a payé une caution de 1.700 € pour être libéré et a payé une reconnaissance de dette de 45.000 € pour recouvrer la liberté le 29 décembre 2020.



Le scandale aurait déjà été énorme s'il n'y avait eu qu'une seule vidéo. Mais la publication de ces 4 vidéos montrent qu'il ne s'agit pas d'une simple bavure mais bien d'un système habituel et courant au sein de la police mauricienne.



La corruption gangrène le pouvoir mauricien et devant l'ampleur du scandale, le Premier ministre et Anil Kumar Dip, le commissaire de police, ne peuvent que démissionner.





