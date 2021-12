A la Une . Maurice-Réunion : Les voyageurs soumis à un isolement obligatoire

Les voyageurs au départ de Maurice et à destination de La Réunion devront tous s'isoler. Le respect de la quarantaine sera soumis à des contrôles. Par Zinfos974 - Publié le Mercredi 1 Décembre 2021 à 14:29

Covid-19 à La Réunion

L’Île Maurice placée en zone de circulation active du virus

Les vols en provenance d’Afrique Australe suspendus jusqu’au 4 décembre



Par décret du Ministère des Solidarités et de la Santé paru au journal officiel du 1er décembre, la suspension des vols en provenance d’Afrique Australe (dont l’Afrique du Sud) est prolongée jusqu’au 4 décembre.



Par ailleurs, par arrêté du 30 novembre, l’Île Maurice est ajoutée à la liste des pays dit caractérisés par une circulation particulièrement active de l'épidémie de Covid-19 (dit « zone rouge »).



Prolongation de la suspension des vols en provenance d’Afrique Australe



La suspension des vols en provenance des 7 pays Afrique Australe suivants est prolongée jusqu’au 4 décembre : Afrique du Sud, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Namibie, Eswatini .



Les ressortissants français actuellement à l’étranger et souhaitant regagner le territoire national sont invités à contacter les ambassades pour connaître les modalités de leur rapatriement.



Maurice classée en « zone rouge » : des mesures renforcées de suivi des passagers



Dès aujourd’hui, l’Île Maurice est inscrite sur la liste des pays caractérisés par une circulation particulièrement active de l'épidémie de Covid-19.



Dispositif de contrôles renforcés à l’arrivée à La Réunion



En conséquence, et afin de contrôler strictement les passagers entrant sur le territoire, les vols en provenance de l’Île Maurice, déjà réduits à la demande du Préfet, vont faire l’objet d’un protocole de dépistage renforcé à la descente de l’avion à l’aéroport : Tous les voyageurs en provenance de l’Île Maurice, vaccinés ou non vaccinés, doivent présenter les résultats d’un test RT-PCR ou antigénique de moins de 48h pour pouvoir embarquer dans l’avion à destination de La Réunion.

À la descente de l’avion, tous les voyageurs sont à nouveau soumis à un test antigénique dont le résultat est produit immédiatement .

