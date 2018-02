A la Une .

[Maurice] Processions, prières, offrandes : Des centaines de milliers de pèlerins pour le Maha Shivaratree

Les célébrations de Maha Shivaratree ont débuté à Maurice, fêtées ici comme nul part ailleurs. Partis de leur domicile, depuis quelques jours pour certains, plusieurs centaines de milliers de pèlerins convergent de toute l’île vers Grand Bassin, le Ganga Talao ("Lac Sacré ") pour la Grande nuit de Shiva. L’évenement n’est pas sans conséquence sur le trafic routier, saturé aux abords du lac.



Les kanwars, chars décorés et portés par les pèlerins en l’honneur de Shiva arrivent au fur et à mesure sur le site. Prières, offrandes et pûjâs qui consistent à verser du lait et de l’eau sacrée sur le Shiva Lingam sont par la suite réalisés.



Un moment intense et essentiel de la religion hindoue dans l’île Soeur placé sous le signe du partage.



Retrouvez en images les explications de Rismi Bismautsing, celébrant de Maha Shivaratree.

PB (prisca.bigot@zinfos974.com)