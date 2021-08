A la Une . Maurice : Polémique autour de "cadeaux" reçus par le Dr Catherine Gaud avec des laboratoires pharmaceutiques

Mais ça, c'était avant. Depuis quelques années, elle a émigré à l'ile Maurice auprès de son époux mauricien radiologue et elle y occupe les fonctions de conseillère du gouvernement dans la lutte contre l'épidémie du Covid. Elle est en quelque sorte la Martine Ladoucette mauricienne.



C'est peu dire que chacune de ses interventions suscite des polémiques dans la population. On lui reproche ses décisions parfois déroutantes, mais aussi très probablement ses origines réunionnaises. Pas facile d'être une femme, une "Bourbonnaise" qui plus est et d'assumer des responsabilités au sein du gouvernement mauricien.



On lui reproche également son salaire, que l'on dit élevé, qui vient en sus de sa retraite de médecin immunologiste à La Réunion.



C'est dans ce contexte qu'elle se retrouve, une nouvelle fois, au coeur d'une polémique concernant cette fois-ci des "cadeaux" qu'elle aurait touchés de la part de grands groupes pharmaceutiques qui, comme par hasard, ont fourni le gouvernement mauricien en produits dans le cadre de la lutte contre le Covid, le domaine d'exercice de Catherine Gaud.



Tout est parti de la publication sur les réseaux sociaux de l'ile soeur de la capture d'écran d'un tableau issu de la base "Transparence Santé" du ministère français des Affaires sociales et de la Santé", reprenant tous les cadeaux, y compris ceux en nature, des laboratoires pharmaceutiques. Il faut en effet savoir que la loi française oblige les laboratoires à cet acte de transparence, de façon à éviter - tant que faire se peut - les abus de prescriptions de médecins ayant bénéficié des largesses des mêmes labos. Chose qui soit dit en passant, n'existe pas à Maurice, ce qui autorise toutes les dérives, comme la presse et les réseaux sociaux le démontrent régulièrement.



C'est ainsi donc qu'à la lecture de ce tableau, on découvre que le Dr Catherine Gaud a bénéficié en 2016, 2017 et 2018 (à partir de cette date, elle a émigré dans l'île soeur) de généreux cadeaux sous forme apparemment de voyages de la part de trois laboratoires : Gilead Sciences, Janssen Cilag et CSL Behring. Et pas pour de petites sommes ! Le voyage du 4 mars 2018 a par exemple coûté 4.041€ à Janssen et celui du 1er octobre 2019 3.746€ à Gilead... A ce prix là, il s'agit apparemment de voyages en 1ère classe...



L'affaire aurait pu en rester là mais un petit malin, apparemment très bien informé, a révélé, selon



Le conflit d'intérêts est évident puisque c'est le Dr Gaud qui a défini la politique du gouvernement mauricien en matière de lutte contre le Covid et qui a donc déterminé quels médicaments et quels vaccins autoriser.



