Maurice : Plusieurs arrestations après la manifestation anti-LGBT du Caudan

L'ile Maurice continue à subir les contrecoups de la manifestation LGBT du samedi 2 juin, et de la contre-manifestation organisée par des militants extrémistes musulmans, avec des slogans traitant les gays et lesbiennes d'animaux et réclamant l'application de la Charia. Rappelons simplement pour mémoire qu'en Syrie, l'Etat islamique dont se réclament certains de ces manifestants, assassinaient les gays en les projetant du toit d'immeubles de plusieurs étages... Il s'agit donc de menaces qu'il faut prendre au sérieux.



Alors qu'une partie de la presse mauricienne, à l'image du Mauricien ou de Défimédia, censure toute information relative à ces événements, seul le journal L'Express rapporte ce matin que la police a procédé à deux nouvelles arrestations de manifestants extrémistes musulmans hier.



Ces interpellations surviennent après celle jeudi de Javed Meetoo, que la police soupçonne d’être le meneur de la manifestation anti-LGBT, sous le motif qu'il a pris part à un rassemblement illégal. Pour sa défense, cet homme connu pour avoir réclamé l'instauration d'un état islamique à Maurice, a déclaré avoir été à la place d’Armes ce jour-là pour prier. Il a admis avoir tenu une pancarte avec l'inscription "Les gays sont des malades qui ont besoin de la Charia" et s'être rendu à la manifestation à la suite d’une invitation lancée sur Facebook.



Vendredi, quatre autres interpellations avaient eu lieu sous la même accusation, deux autres samedi et deux dimanche. Au total, ce sont donc 11 arrestations auxquelles a procédé la police.