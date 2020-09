A la Une . Maurice - Naufrage d'un remorqueur au large de Poudre d'Or : Deux victimes, 2 disparus et 4 rescapés

Le Tug Sir Geatan aurait pris l’eau lorsque la barge qu’il remorquait l’a percuté et brisé une partie de sa coque alors que les deux bateaux se trouvaient au large de Poudre d’Or. Le mauvais temps serait la cause de l’incident. Par Zinfos-Moris - Publié le Mardi 1 Septembre 2020 à 09:56 | Lu 338 fois





L'opération de sauvetage s'est poursuivie toute la nuit malgré une météo capricieuse. La mobilisation de la National Coast Guard, des autorités et volontaires ont permis le sauvetage de quatre membres de l'équipage. Ils ont été immédiatement pris en charge par une équipe médicale sur place puis transportés à l’hôpital SSR de Pamplemousses



A ce stade, deux personnes sont toujours portées disparues et deux hommes ont malheureusement perdu la vie.



A noter que le Sir Gaëtan remorquait une barge qui transportait les résidus du nettoyage de la partie arrière du Wakashio.



