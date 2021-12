Océan Indien Maurice : Les radios privées craignent pour leur survie et leur indépendance avec la refonte de l'IBA

Les radios privées de l'île sœur sont vent debout contre l'Independent Broadcasting Authority (IBA) Amendent Bill. Ce texte, approuvé la semaine dernière par l'Assemblée nationale avant une seconde lecture ce mardi, qui prévoit notamment l'abaissement de la durée de la licence d'émission de ces radios de 3 à 1 an, est perçu par ces dernières comme un nouveau coup dur porté à leur liberté d'expression et à leur pérennité. Par SI - Publié le Lundi 29 Novembre 2021 à 14:38





Présent vendredi dernier à l'Assemblée nationale pour s'expliquer sur les contours de ce projet de loi, Pravind Jugnauth avait assuré que ce dernier n'avait rien de liberticide mais que l'IBA devait être revisité pour s'adapter



Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre Pravind Jugnauth et parue la semaine dernière

"Votre texte introduisant le concept de radio à durée déterminée les réduira au silence, à court terme. Vous faites passer le permis d’opération de trois ans à une année et doublez le coût du renouvellement. Qui va pouvoir se maintenir sur le long terme dans un contexte aussi incertain, à moins de vous plaire. Et s’il n’y avait que cela… Vous voulez introduire l’impensable : faire tomber le secret des sources, base du journalisme, via des juges. Cet amendement qui entend proposer un 'code d’éthique' empêcherait les journalistes d'exercer un devoir élémentaire que dicte la Déclaration des devoirs et des droits des journalistes, charte de Munich de 1971, qui demande de 'garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentiellement'. M. Jugnauth, vous nous demandez de renier nos engagements !"

"Les amendements à cette loi vont créer une situation où les radios vont se retrouver dans une situation économique très précaire. De plus, la confidentialité d'information et des sources pourraient être compromises alors même que la priorité pour de nombreux citoyens du monde entier est de pouvoir se renseigner correctement, notamment avec la pandémie mondiale de covid", explique Jean-Luc Mootoosamy.



Il ajoute : "Il faut le dire, et je pense que tous les professionnels des médias le disent ici, il y a du bon et du mauvais dans les radios, comme partout. Mais les cas particuliers devraient être traités de manière particulière et ne pas les emmener sur le général. Et cette loi va toucher toutes les radios".





