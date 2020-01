zinfos-moris.com

Maurice : Le détenu et chanteur Sky to Be offre un concert à la prison de Melrose

Jean Patrice Dina alias Sky to Be a assuré l'animation musicale à la prison de Melrose, ce jeudi 16 janvier.Ceci dans le cadre de la remise de certificats aux prisonniers qui ont suivi une formation en marge de la campagne de réinsertion des détenus.

E. Moris