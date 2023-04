A la Une . Maurice : La vente de cigarettes électroniques interdite

Par NP - Publié le Vendredi 14 Avril 2023







En Thaïlande, où la cigarette électronique est également interdite, une touriste française a été condamnée. L’Inde, l’Australie et Hong Kong ont fait le choix d’interdire la vente de nicotine liquide. Les autorités mauriciennes n’accordent pas de crédit à la théorie selon laquelle vapoter est moins nocif pour la santé que fumer. Dès le 31 mai 2023, l’île Maurice interdit l’importation, la distribution et la vente de cigarettes électroniques sur son territoire. Les liquides avec ou sans nicotine sont également prohibés.Une tolérance sera néanmoins acceptée pour l’importation à condition qu'elle soit pour une consommation personnelle et en petite quantité.En Thaïlande, où la cigarette électronique est également interdite, une touriste française a été condamnée. L’Inde, l’Australie et Hong Kong ont fait le choix d’interdire la vente de nicotine liquide.