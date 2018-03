Maurice : La Présidente de la république en pleine tourmente

Tremblement de terre au Château.



Le bellâtre philanthrope et milliardaire Alvaro Sobrinho a entraîné la scientifique Ameenah Gurim Fakeem Présidente de la République de Maurice dans un séga qui continue de secouer les vielles pierres du Château de Réduit. Si la Une du quotidien l'Express a révélé "les folles dépenses de Madame la Présidente de la République" hier au grand public.



Les addictions de madame "j'y suis, j'y reste" au shopping avaient déjà fuité depuis l'année dernière par quelques lanceurs d'alerte mauriciens.



La réunion hebdomadaire entre le Premier ministre et la présidente de la République devrait avoir lieu dans la matinée de ce jeudi 1er mars. Réunion qui promet d'être orageuse après les révélations sur les folles dépenses d’Ameenah Gurib-Fakim. Le Planet Earth Institute (PEI) lui a, en effet, alloué une carte de crédit platinum de la Barclays Bank. Et les relevés montrent des dépenses extravagantes digne d'une Diva.



Malgré une succession de mini remaniement ministériel et quelques réajustements au niveau de sa garde rapprochée voir au sein de son équipe de conseillers et supers conseillers en tous genre. Les scandales et autres casseroles s'accumulent. Le petit Pravind, malgré tout ses efforts et l'envie d'incarner la moralité et le bon exemple pour les mauriciens, est plombé par une rafale d'emmerdes.



Pourtant la nomination de AGF tombait à pic dans le package "All in One inclusive" des promesses électorale comme une marchandise vantée et très bien évaluée sur le plan national et international. Elle avait vraiment tout pour plaire. Elle incarnait un nouveau souffle, un changement et une avancée démocratique majeure pour la cause de la femme mauricienne.



Certains signes ne trompaient pas. Celle qui clame être apolitique à tout-va et qui n'a aucun pouvoir semble aussi n'avoir aucune opinion sur les sujets d'actualité tels que la protection des plages, les projets IRS qui peuvent mettre en péril tout un écosystème ou sur un projet aussi farfelu que ridicule d'un Petroleum Hub à Albion. Des silences qui en disent long.



Pourtant elle était à la Cop 21 pour faire des promesses tout en raflant au passage une médaille de la légion française. Notre fétichiste des médailles collectionne des prix dont on ne soupçonnait même pas l'existence. Mais elle adore ça. C'est HO-NO-RI-FI-QUE.



Malgré les révélations qui font grand bruit sur ses amis philanthropes dont le bellâtre Alvaro, Madame campe toujours au Château version Marie Antoinette entre luxe, opulence et privilèges.



Elle peut compter sur certains amis dont Ivan Collendaveloo le Deputy Prime Minister et leader du Muvman Liberater (ML). Celui-ci, dans dans son numéro "pli couillon je meurs", avait regardé "les yeux dans les yeux" le bellâtre Alvaro pour savoir que son argent est propre. Ça en dit long sur les talents de blanchisseur du ministre.



Face aux attaques, Madame se dit "meurtrie" et "blessée", y voit un complot. Son poste suscite envie et jalousie. Ce qui n'est pas faux. Payée à parader aux quatre coins de la planète avec pour seul inconvénient le jetlag, y'a pire comme job.



C'est que Madame voyage beaucoup. Beaucoup voire beaucoup trop. Les méchantes langues disent qu'elle ne réside plus à Maurice mais se trouve en transit. On comprend mieux vu les factures sur sa Platinum Card dûes à son titre de Vice-Chairman de l’institut PEI.

Les copies des comptes de la Platinum Card de Madame la présidente (numéro de carte 432151******5946) pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2016 suggèrent certaines dépenses qui paraissent incongrues pour la promotion d’une fondation qui alloue des bourses pour des programmes de PhD.



Les factures sont plutôt celle d'une addict au shopping.



Entre chaussures, bijouterie et garde robe de grand couturier, Madame la Présidente sait comment se faire plaisir. Elle avait pourtant certifié travailler sans rémunération et comme bénévole. Si c'est la nouvelle façon de faire de l'humanitaire, La Mauricienne pense aussi s'engager dans de grandes causes.



Dans cette cacophonie, c'est silence radio au niveau de la majorité. Il n’empêche que cette affaire embarrasse tout le monde. Une éventuelle démission de la chef de l’État entacherait les célébrations du cinquantième anniversaire de l’Indépendance.



Du côté de l’opposition, le député du PTr, Shakeel Mohamed a déclaré : "La réputation de la présidence de la République et de Maurice est entachée. La meilleure chose que Mme la Présidente devrait faire serait de démissionner".



Il compte présenter une motion de blâme contre Ameenah Gurib-Fakim à la rentrée parlementaire. Shakeel Mohamed va encore plus loin: "Avec tout ce qu’on sait et ce qu’on a lu, il est clair que cette situation avec Sobrinho n’engage pas uniquement la présidente de la République mais aussi le Premier ministre adjoint, Ivan Collendavelloo. Ce dernier l’a défendue bec et ongles."





La Mauricienne