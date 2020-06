Maurice - L'indicible horreur à Cité Anoska : Une enfant de trois ans victime de viol

Prise en charge, elle a été admise à l’hôpital de Rose-Belle pour une intervention chirurgicale dans la soirée.



Un suspect a été identifié, il a été inculpé provisoirement de « causing a child to be sexually abused » devant le tribunal de Curepipe. La police a refusé sa demande de remise en liberté sous caution. Richard Cliff Perrine, un proche de la famille, reste en cellule même s'il nie les faits.



Richard Cliff Perrine connaît bien la victime. Sa compagne et la mère de la fillette sont amies.



Le violeur présumé n’est pas un inconnu des services de police, ayant déjà eu affaire à elle dans le passé. Tout laisse croire qu’il était sous l’influence de l’alcool lorsqu’il a agressé sexuellement la fillette de 3 ans.



Un malheur n'arrivant jamais seul, la demi-sœur de la fillette de 3 ans, victime d’un viol dimanche, soutient avoir, elle-aussi, été victime d’abus sexuels.



Âgée de 9 ans, elle a indiqué dans une plainte au poste de police de Curepipe, en présence d’un officier de la Child Developement Unit, qu’un homme se serait livré à des attouchements sur elle il y a deux semaines. Sa mère se trouvait alors dans une fête.



Les autres enfants de la mère, soit deux filles de 9 et 12 ans et un garçon de 6 ans, sont tous sous la garde de la Child Development Unit.