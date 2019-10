Maurice : Il découpe le corps de sa mère avant de le jeter à la mer

Ce samedi 19 octobre, un homme a avoué avoir tué sa mère avec la complicité de son épouse.Disparue depuis jeudi, la victime Nazmah Rummun était âgée de 62 ans et habitante de Saint-Pierre. Son fils a été interrogé par la Criminal Investigation Division de Moka et a avoué le meurtre.Le suspect âgé de 32 ans aurait poignardé puis découpé sa mère. Après le crime, il a mis le corps dans une valise, qu’il a par la suite jeté à la mer au Souffleur à Souillac dans le Sud de l'île. Le fils et son épouse ont été interpellés.