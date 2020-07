A la Une . Maurice Gironcel s'empare de la présidence de la Cinor

La Cinor s'est dotée d'une nouvelle équipe dirigeante ce vendredi. À l'occasion du premier conseil communautaire de l'intercommunalité du nord de La Réunion, et après d'intenses négociations entre les différentes parties, c'est le maire de Sainte-Suzanne Maurice Gironcel qui a pris la suite du président sortant, Gérald Maillot. Avec 54 voix, l'édile sainte-suzannois devient le 9e président de la Cinor, un poste qu'il déjà occupé entre 2012 et 2014. Par Samuel Irlepenne - Publié le Vendredi 10 Juillet 2020 à 15:19 | Lu 2329 fois

Ce premier conseil communautaire s'est déroulé à la Nordev, dans le respect des consignes sanitaires en vigueur. Cette séance s'est ouverte par un discours du président sortant, Gérald Maillot, qui a rappelé les grands projets portés lors de sa mandature.



Le vote pour la présidence s'est effectué en milieu d'après-midi. Maurice Gironcel a été élu avec 54 voix, Alexandre Lai Kane Cheong a quant à lui obtenu 8 voix. À noter, 2 votes nuls. Maurice Gironcel a salué le travail fait jusqu'à présent a rappelé qu'il souhaitait une "gouvernance partagée et apaisée".





