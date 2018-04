Maurice Gironcel demande une réunion d’urgence de l’AMDR

La tempête tropicale FAKIR vient de frapper durement la population et La Réunion. Deux vies humaines ont tragiquement été emportées. D’autres ont échappé de justesse à l’irréparable. Aujourd’hui c’est toute La Réunion qui est endeuillée.



La population, elle aussi victime des intempéries, se retrouve malheureusement démunie. À côté de ce drame, toutes les communes sont touchées par d’immenses dégâts. La facture, sans nul doute, sera salée et aucune municipalité ne dispose en l’état des ressources nécessaires pour y faire face seule.



C’est pourquoi, je sollicite de M. le Président de l’Association des Maires de La Réunion la tenue d’une réunion d’urgence pour d’une part évoquer cette situation catastrophique et surtout pour examiner collectivement toutes les initiatives utiles et nécessaires à prendre en pareille circonstance.



Après les tempêtes Ava et Berguitta en janvier, après le cyclone Dumazile en mars et Fakir en ce mois d’avril, il y a urgence à trouver des solutions durables et pérennes pour sauver la population réunionnaise et prévenir les risques de santé publique.



Maurice Gironcel

Maire de Sainte-Suzanne